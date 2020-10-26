Yazıcı'dan okul ziyareti

Eğitim öğretim faaliyetleri ve alınan tedbirler konusunda okul yöneticilerimizden bilgi alan Yazıcı, öğrencileri sınıflarında ziyaret edip, sohbet etti, maske, sosyal mesafe, el hijyeni, etkili ders çalışma yöntemleri, kitap okumanın akademik başarıya katkısı konularından bahsetti, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, pandemi nedeniyle alınan ve uyulması gereken tedbirler, uzaktan eğitim, EBA, öğrenci motivasyonu, destekleme ve yetiştirme kursları, öğretmen eğitimleri konularına değindi, öğretmenlerin istek ve taleplerini aldı. Yazıcı, okulda alınan önlemler konusunda gösterilen hassasiyetten ve alınan tedbirlerden dolayı okul yönetici, öğretmen, öğrenci, personel ve velilere teşekkür etti.