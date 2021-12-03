Yazıcı da şuraya katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şuranın açılışında yaptığı konuşmada, ‘’Eğitimde fırsat eşitliğini öyle güçlü bir şekilde sağlamalıyız ki çocuklarımızın okul dışı sosyal, ekonomik ve kültürel farklılıkları onların eğitim sürecini ve geleceklerini doğrudan şekillendirmesin, ailelerinin sosyoekonomik arka planı çocuklarımızın eğitim sürecinde adaletsizliğe yol açmasın. İşte bu hedef doğrultusunda ilerlerken Türkiye'nin ortak aklını, ortak ufkunu karar alma sürecimize dahil etmek istedik. Bu amaçla gerçekleştireceğimiz 20’nci Milli Eğitim Şurası'nın ana temasını da özellikle eğitimde fırsat eşitliği olarak belirledik” dedi. 20’nci Milli Eğitim Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreninin ardından başladı. Programa katılan Yazıcı, ‘’Ülkemize, eğitim camiamıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.