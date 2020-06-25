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Yazıcı Çekerek ilçesini ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Çekerek ilçesinde eğitim alanında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

25 Haziran 2020 Perşembe 00:56
Yazıcı Çekerek ilçesini ziyaret etti

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan ile birlikte Çekerek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 2019-2020 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte ilçede yapılacak projeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu. 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullardaki yenileme çalışmaları, Beceri ve Tasarım Atölyelerinin çalışmaları, okulların doğalgaza dönüşümü konusunda yapılacaklar ve ilçemize eğitim alanında gerçekleştirilecek faaliyetler üzerinde duruldu. 

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Yazıcı Çekerek Ilçesini Ziyaret Etti
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