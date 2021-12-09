Yazıcı, Çandır’ı gezdi

Yusuf Yazıcı, Çandır’a giderek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal ile birlikte Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve Çandır Anaokulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Okul yöneticilerinden ve öğretmenlerden eğitim öğretim faaliyetleri, okullarda yürütülen yerel ve ulusal projeler hakkında bilgi alarak, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Yazıcı, öğrencilere faydalı teknoloji kullanımı, stres yönetimi, ders çalışma metotları, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılmanın akademik ve sosyal açıdan faydalarından bahsederek, öğrencilerle sohbet etti. Yazıcı, öğretmenlerle rehberlik hizmetleri, veli görüşmeleri, sorun analizi, sınava hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerinin ders çalışma programı ve takibi ile dezavantajlı öğrenciler için yapılan çalışmalar hakkında görüşerek, fikir alış verişinde bulundu. Yazıcı, okulların yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere, çalışanlarına ve velilere eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.