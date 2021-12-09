Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yazıcı, Çandır’ı gezdi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ilçe okullarını ziyaret ederek, denetlemeye devam ediyor.

09 Aralık 2021 Perşembe 00:23
Yazıcı, Çandır’ı gezdi

 Yusuf Yazıcı, Çandır’a giderek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal ile birlikte Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve Çandır Anaokulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Okul yöneticilerinden ve öğretmenlerden eğitim öğretim faaliyetleri, okullarda yürütülen yerel ve ulusal projeler hakkında bilgi alarak, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Yazıcı, öğrencilere faydalı teknoloji kullanımı, stres yönetimi, ders çalışma metotları, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılmanın akademik ve sosyal açıdan faydalarından bahsederek, öğrencilerle sohbet etti. Yazıcı, öğretmenlerle rehberlik hizmetleri, veli görüşmeleri, sorun analizi, sınava hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerinin ders çalışma programı ve takibi ile dezavantajlı öğrenciler için yapılan çalışmalar hakkında görüşerek, fikir alış verişinde bulundu. Yazıcı, okulların yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere, çalışanlarına ve velilere eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
YazıcıÇandır’ı GezdiYozgatIlerigazetesiAralıkPerşembeHaberİlMilliEğitimMüdürlüğüYusufYazıcıÇandırİlçeMilliEğitimMüdürüBayramkapalOkulZiyaretDenetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul kütüphaneleri açıldı
Okul kütüphaneleri açıldı
Anasınıfı heyecanı
Anasınıfı heyecanı
KAMPANYAYA DEVAM
KAMPANYAYA DEVAM
Köy okullarında düzenleme
Köy okullarında düzenleme
BiLiM FUARI
BiLiM FUARI
Engelli öğretmen
Engelli öğretmen
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim