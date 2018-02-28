Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118773
ALTIN
161.275
DOLAR
3.8057
STERLİN
5.2886
EURO
4.6519

Yazıcı boş durmuyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Yazıcı boş durmuyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

28 Şubat 2018 Çarşamba 07:05
69 Okunma
Yazıcı boş durmuyor

Okulların birimlerini gezen Yazıcı, eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili yetkili ve yöneticilerden bilgi aldı. Sorgun Anadolu Kız İmam Hatip lisesini ziyaret eden Yazıcı, sınıfları gezerek, öğrencilerin görüş ve önerilerini aldı. Yazıcı, verimli ders çalışma ve kavrama üzerinde durarak, ‘başaramam’ dediğimiz her dersin daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacağını, bu nedenle öncelikle ‘başarabilirim’ diye inanarak, kendi yeteneklerimizi keşfedip, planlı bir şekilde ders çalışmanın gerekliliğini vurguladı. Öğretmenler odasını ziyaret ederek yönetici ve öğretmenler ile toplantı yapan Yazıcı, yapılandırmacı eğitim sistemi, çoklu zeka kuramı, müfredat programının uygulanışı, ölçme ve değerlendirme, öğrenci koçluğu, değerler eğitimi ve okul aile işbirliği hususlarında görüş alışverişinde bulundu. Yazıcı, Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin mutlaka tespit edilmesi, ders anlatmak yerine derslerine öğrencilerle birlikte işlenmesini ve kazanımların elde edilip edilmediğini ölçülmesi gerektiğini dile getirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozok standı ilgi gördü
Bozok standı ilgi gördü
Birincilerden ziyaret
Birincilerden ziyaret
Eğitime giyim desteği
Eğitime giyim desteği
Bilgi yarışması tamamlandı
Bilgi yarışması tamamlandı
Tarihi toplantı
Tarihi toplantı
Eğitime uzanan yol
Eğitime uzanan yol

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim