Yazıcı boş durmuyor

Okulların birimlerini gezen Yazıcı, eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili yetkili ve yöneticilerden bilgi aldı. Sorgun Anadolu Kız İmam Hatip lisesini ziyaret eden Yazıcı, sınıfları gezerek, öğrencilerin görüş ve önerilerini aldı. Yazıcı, verimli ders çalışma ve kavrama üzerinde durarak, ‘başaramam’ dediğimiz her dersin daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacağını, bu nedenle öncelikle ‘başarabilirim’ diye inanarak, kendi yeteneklerimizi keşfedip, planlı bir şekilde ders çalışmanın gerekliliğini vurguladı. Öğretmenler odasını ziyaret ederek yönetici ve öğretmenler ile toplantı yapan Yazıcı, yapılandırmacı eğitim sistemi, çoklu zeka kuramı, müfredat programının uygulanışı, ölçme ve değerlendirme, öğrenci koçluğu, değerler eğitimi ve okul aile işbirliği hususlarında görüş alışverişinde bulundu. Yazıcı, Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin mutlaka tespit edilmesi, ders anlatmak yerine derslerine öğrencilerle birlikte işlenmesini ve kazanımların elde edilip edilmediğini ölçülmesi gerektiğini dile getirdi.