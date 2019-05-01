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Yazıcı, Boğazlıyan’da ziyaretlerde bulundu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Fatih Erdoğan, Selçuk Doğandemir ile birlikte Boğazlıyan ilçesindetki eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Yazıcı, Boğazlıyan’da ziyaretlerde bulundu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Fatih Erdoğan, Selçuk Doğandemir ile birlikte Boğazlıyan ilçesindetki eğitim kurumlarını ziyaret etti.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Yazıcı, Boğazlıyan’da ziyaretlerde bulundu

Yazıcı, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek eşliğinde, Boğazlıyan Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi Pansiyonu, Fatih İlkokulunu ve Şehit Osman Darğın İmam Hatip Ortaokulunu gezdi, incelemelerde bulundu. Okullarda ve pansiyonda incelmelerde bulunan Yazıcı, pansiyonda kalan öğrencileri de ziyaret edip, görüş alışverişinde bulunarak taleplerini aldı.

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