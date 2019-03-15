YAZAR BULUŞMASI

Kavaklı, öğrencilere yönelik verdiği seminerde, öğrencilerin stresten uzak sınava hazırlanmalarını, mutlaka planlı çalışmaları telkininde bulundu. Kavaklı, öğrencilerin okumayı seven, başarı mutluluk getirir anlayışı çerçevesinde başarıyı yakalayan bireyler olmasını istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Yazar Kavaklı’ya Saraykent eğitimine katkılarından dolayı teşekkür etti. Eğitim seminerine katılan idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Ceylan, seminer sonunda Kavaklı’ya hediye takdim etti.