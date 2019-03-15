Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102432
ALTIN
227.938
DOLAR
5.4681
STERLİN
7.2449
EURO
6.1784

YAZAR BULUŞMASI

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı, öğrencilerle bir araya geldi, ‘Sınav Stresini Yenme Sanatı, Başarı Prensipleri ve Başarı Hikâyeleri’ konulu seminer verdi.

YAZAR BULUŞMASI

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı, öğrencilerle bir araya geldi, ‘Sınav Stresini Yenme Sanatı, Başarı Prensipleri ve Başarı Hikâyeleri’ konulu seminer verdi.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
20 Okunma
YAZAR BULUŞMASI

Kavaklı, öğrencilere yönelik verdiği seminerde, öğrencilerin stresten uzak sınava hazırlanmalarını, mutlaka planlı çalışmaları telkininde bulundu. Kavaklı, öğrencilerin okumayı seven, başarı mutluluk getirir anlayışı çerçevesinde başarıyı yakalayan bireyler olmasını istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Yazar Kavaklı’ya Saraykent eğitimine katkılarından dolayı teşekkür etti. Eğitim seminerine katılan idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Ceylan, seminer sonunda Kavaklı’ya hediye takdim etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ZEKA OYUNLARI TURNUVASI
ZEKA OYUNLARI TURNUVASI
Müdürler toplandı
Müdürler toplandı
Sınav Stresi anlatıldı
Sınav Stresi anlatıldı
Sendikacılar buluştu
Sendikacılar buluştu
Öğrencilerden hastane ziyareti
Öğrencilerden hastane ziyareti
MiLLi MARŞ COŞKUSU
MiLLi MARŞ COŞKUSU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim