Yaz dönemi DYK kursu

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Okulların sona ermesiyle birlikte öğrencilerin tatil dönemine girdiklerini bildirdi. Akkan, ‘’Öğrenim gördüğü sınıflardan 8. ve 12. sınıfa geçen öğrencilere yönelik olarak ilçemizde DYK kurs merkezleri oluşturulmuş ve kurslarda eğitim öğretim faaliyetleri başlamıştır’’ dedi. Akkan, 8. Sınıf öğrencilerine Atatürk Ortaokulu, 12. Sınıf öğrencilerine ise Şehit Mustafa Koçak Kız İmam Hatip Lisesinde kurslar açıldığını, bu kurslara yoğun bir katılımın sağlandığını kaydetti. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Atatürk Ortaokulu'nda açılan DYK Kursunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerin kurslara katılmada göstermiş oldukları ilgi dolayısıyla öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.