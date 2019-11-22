Yaşar'dan kutlama

CHP Yozgat Milletvekili Abdullah Yaşar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde bu unvanı kabul ettiğini hatırlattı.

Abdullah Yaşar, mesajında şunları söyledi.

"24 Kasım 1928 tarihinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul ettiği günü, 1981 yılından itibaren, her yıl, hep birlikte "Öğretmenler Günü" olarak kutlamaktayız.Eğitim, geleceğimizi doğru bir şekilde inşa etmemize olanak sağlayan en önemli etkendir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak, eğitim sistemimizi geliştirmek ve eğitim hizmetlerinin kalitesini her aşamada yükseltmekle mümkün olacaktır. Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yeni nesillerin yetişmesi kıymetli öğretmenlerimizce sağlanmaktadır.Ülkemizin uluslararası alanda, daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Buda, geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızın, nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür.Bu duygu ve düşüncelerle; cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen fedakâr ve onurlu, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcilerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimize aile ve öğrencileriyle birlikte sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu yarınlar diliyorum"

