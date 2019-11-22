Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106874
ALTIN
269.805
DOLAR
5.6950
STERLİN
7.3375
EURO
6.2983

Yaşar'dan kutlama

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Yaşar'dan kutlama

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

22 Kasım 2019 Cuma 14:51
Yaşar'dan kutlama

CHP Yozgat Milletvekili Abdullah Yaşar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde bu unvanı kabul ettiğini hatırlattı.
Abdullah Yaşar, mesajında şunları söyledi.
"24 Kasım 1928 tarihinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul ettiği günü, 1981 yılından itibaren, her yıl, hep birlikte "Öğretmenler Günü" olarak kutlamaktayız.Eğitim, geleceğimizi doğru bir şekilde inşa etmemize olanak sağlayan en önemli etkendir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak, eğitim sistemimizi geliştirmek ve eğitim hizmetlerinin kalitesini her aşamada yükseltmekle mümkün olacaktır. Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yeni nesillerin yetişmesi kıymetli öğretmenlerimizce sağlanmaktadır.Ülkemizin uluslararası alanda, daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Buda, geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızın, nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür.Bu duygu ve düşüncelerle; cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen fedakâr ve onurlu, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcilerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimize aile ve öğrencileriyle birlikte sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu yarınlar diliyorum"
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altan'dan kutlama
Altan'dan kutlama
Başer'den kutlama
Başer'den kutlama
Sedef'ten kutlama
Sedef'ten kutlama
Okullar proje yazacak
Okullar proje yazacak
KENDi UÇAKLARINI YAPTILAR
KENDi UÇAKLARINI YAPTILAR
Araştırma Görevlisinin ismi amfiye verildi
Araştırma Görevlisinin ismi amfiye verildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim