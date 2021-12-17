YARIŞTILAR

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen yarışma ilgi gördü. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere meslek dersleri kazanımlarını desteklemek, öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, yetkinliklerini geliştirmek, soysal, kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak maksadıyla gerçekleştirilen yarışmalar heyecan ve dayanışma içeresinde yapıldı. Yarışmaya Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, il Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okul müdürleri, öğretmen, veli, vatandaş ve öğrenciler katıldı. Çekerek İlçesi Tevhid Camii, Beyazıt Camii ve Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışmada, dereceye giren öğrencilerin ödülleri katılımcı bürokratlar tarafından takdim edildi. Yarışmanın Liseli kızlar hafızlık bölümünde, Medine Tümer (Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu Lisesi) birinci, Şuheda Alpaydın (Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu Lisesi) ikinci, Ayşegül Çalışkan (Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi) üçüncü oldu. Kız Lise Kuranıkerim Okuma yarışmasında, Sultan Tuna (Akdağmadeni Kız İmam Hatip Lisesi) birinci, Elmas Etli (Yozgat Kız İmam Hatip Lisesi) ikinci, Şehime Avcı (Sorgun Şehit Nusret Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi) üçüncülük elde etti. Lise Erkek Hafızlık yarışmasında, Muhammed Buğra Taşçı (Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi) birinci, Ercan Dündar (Sorgun Şehit Mücahit Ertan Anadolu İmam Hatip Lisesi) ikinci, Muhammed Balkan (Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi) üçüncü oldu. Erkek Lise Kuranıkerim Okuma yarışmasında, Burak Akça (Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi) birinci, Enes Çiftçi (Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi) ikinci, Mikail Aydoğan (Sorgun Şehit Mücahit Ertan Anadolu İmam Hatip Lisesi) üçüncü oldu. Lise Erkek Ezan Okuma yarışmasında, Oğuzhan Bozkurt (Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi) birinci, Yunus Emre Doğaner (Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi) ikinci, Efe Altay (Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi) üçüncü oldu. Lise Erkek Hutbe Okuma yarışmasında, Furkan Akça (Yozgat Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi) birinci, Talha Çoşkun (Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi) ikinci, Özgür Duman (Boğazlıyan Anadolu İmam Hatip Lisesi) üçüncülük elde etti. Ortaokul Erkek Hafızlık yarışmasında, Abdullah Cemil Kulak (Çekerek Atatürk İmam Hatip Ortaokulu) birinci, Ali Mahmut Kabataş (Sorgun Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu) ikinci, İhsan Aldemir (Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu) üçüncü oldu. Ortaokul Erkek Kuranı Kerim Okuma yarışmasında, Ahmet Yazar (Sorgun Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu) birinci, Mustafa Kaan Teker (Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu) ikinci, Ali İmran Polat (Çekerek Atatürk İmam Hatip Ortaokulu) üçüncü oldu. Ortaokul Erkek Ezan Okuma yarışmasında, Mehmet Elvan Kılınç (Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu) birinci, Kamil Zergin (Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulu) ikinci, Yasin Şahin (Yerköy Atatürk İmam Hatip Ortaokulu) üçüncülük elde etti. Ortaokul Kız Hafızlık yarışmasında, Afra Sude Geçer (Sorgun Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu) birinci, Ebrar Türkmen (Yozgat Ayşe Ilıcak Kız İHL) ikinci, Dilek Dursun (Çekerek Vali İbrahim Fuat Uğur İHO) üçüncü oldu. Ortaokul Kız Kuranı Kerim Okuma yarışmasında, Şeymanur Yüksel (Çekerek Atatürk İmam Hatip Ortaokulu) birinci, Rebia Yağmur (Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu) ikinci, Ayşegül Akdeniz (Sorgun Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu) üçüncülük elde etti.