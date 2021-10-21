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YARIŞMAYA YOZGAT DAMGASI!

Trabzon’da gerçekleştirilen TÜBİTAK Araştırma Projeleri yarışmalarında Yozgat’tan katılan eserlerden üçü başarılı bulunup, dereceye girdi.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:53
YARIŞMAYA YOZGAT DAMGASI!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ndan Yozgat’tan katılan öğrenciler de ödül ile döndü. Toplam 314 proje arasından Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Muhammed Kaygısız, Teknoloji ve Tasarım alanında Türkiye üçüncüsü olurken, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ömer Utku Ünal, Yazılım Alanında Türkiye ikincisi,  Zeynep Ateş de Fizik Alanı’nda Türkiye üçüncüsü oldu. TÜBİTAK 2204B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Samet Cengiz danışmanlığında proje hazırlayan Muhammed Kaygısız, Teknoloji ve Tasarım alanında yaptığı projeyle Kayseri Bölge Finallerinde birinci olup, Türkiye finallerinde ise Türkiye Üçüncüsü oldu. Ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank' tan alan Muhammed Kaygısız destekleyen herkese teşekkür etti. Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ömer Utku Ünal, danışman öğretmeni Gamze Mete ile birlikte hazırladıkları ‘Geri Dönüşüm Kahramanı’ projesiyle Yazılım Alanında Türkiye ikincisi oldu. ‘Uçucu Kül ve Şeker Pancarı Posasından Isı Yalıtımlı Kompozit Malzeme Yapımı’ isimli proje ile yarışmaya katılan öğrenci Zeynep Ateş ve Danışman Öğretmeni Figen Kasap ise Fizik Alanında Türkiye üçüncüsü oldu. Ödül törenlerinin olduğu tarihlerde koronavirüs testi pozitif çıkan bazı ödül sahiplerine törene katılamadıklarından dolayı TÜBİTAK tarafından ödüllerin daha sonra ulaştırılacağı bildirildi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Trabzon’da düzenlenen 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni’nde ödüle layık görülen ve ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanımız Sayın Hasan Mandal’dan teslim alan Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencimiz Muhammed Kaygısız’ı canı gönülden tebrik ediyorum. Projenin hazırlanmasında büyük emeği geçen danışman öğretmenimiz Samet Cengiz’e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Şimşek’e teşekkür ediyorum’’ dedi. Sümeyye İlhan

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