Yarışmada derece yaptılar

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Liseleri arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali Samsun ilinin koordinesinde Online olarak yapıldı. Yarışmaya Yozgat’tan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Akça katıldı. Amasya, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yozgat il birincisi yarışmacıların katıldığı yarışmada, Yozgat’ı temsil eden Burak Akça bölge ikincisi olmaya hak kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’ sonuçları açıklandı. Sarıkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Oğuzhan Kandemir, Yozgat il birincisi oldu.