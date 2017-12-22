Yarışmada 3’üncü oldular

KodluYOZ Projesinin mimarı Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Danyal Kocabeyoğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Öztürk, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ayşe Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hacı Hüseyin Asar ile birlikte okulu ziyaret ederek, başarılı çalışmadan dolayı okul idaresi, öğretmen ve öğrencileri kutladı. Kocabeyoğlu, projenin meyvelerini vermeye başladığını hatırlatarak, ‘Dünya Kodlama Haftasında Türkiye Kodluyor, Sınıflar Yarışıyor temalı 2’inci Kodris kodlama yarışmasında sınıfını oluşturup, en çok yıldızı en kısa sürede toplayan sınıflar arasında Yerköy Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 7/A sınıfı da yer almıştır. Türkiye üçüncü olan okulumuzun idareci, öğretmen, öğrencileriyle Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Efrayim Erbek’i tebrik ediyorum’ dedi.