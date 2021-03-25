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YARINA UMUTLA BAKIYORLAR

Yarına Umutla Bakıyorum adlı eTwinning projesi kapsamında aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 6 farklı şehirdeki minik öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinliği kapsamında online bağlantı ile Çanakkale ruhunu birlikte yaşadı.

25 Mart 2021 Perşembe 00:49
YARINA UMUTLA BAKIYORLAR

YOZGAT Perihan Coşkun Adnan Vural Kızılay Anaokulu Öğretmeni Saliha Onur'un kurucu ortaklığını yürüttüğü 'Yarına Umutla Bakıyorum’ adlı eTwinning projesi kapsamında sabah ve öğle grubu proje ortakları öğrencileri arasında seminer düzenlendi. Samsun Bafra Kızılırmak Anaokulu Öğretmeni Sedef Gülşen, Yozgat Perihan Coşkun Adnan Vural Kızılay Anaokulu Öğretmeni Saliha Onur, Bursa Orhangazi Çukurca Fan Club İlkokulu Öğretmeni Tuğba Sarıcan, Balıkesir Edremit Cumhuriyet İlkokulu Öğretmeni Yusuf Ateş, Samsun Bafra 50. Yıl İlkokulu Öğretmeni Ayşe Karaca, Aydın Efeler Cumhuriyet İlkokulu Öğretmeni Aysel Çam, Balıkesir Edremit Mimar Sinan İlkokulu Öğretmeni Ayla M. Ateş, Ordu Fatsa Şehit Sercan Öklük İlkokulu Öğretmeni Hicran Albayrak, öğrencileriyle online bağlantı yaparak, hem birbirleriyle tanışıp, günün anlam ve önemiyle ilgili şiirlerini okudu. Proje sayesinde Çanakkale ruhunu anlamak ve yaşatmak adına öğrenciler açısından farklı ve güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Salgından dolayı olumsuz etkilenen miniklere farklı etkinliklerle süreci daha kolay atlatmaları sağlandı. 

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YARINA UMUTLA BAKIYORLAR
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