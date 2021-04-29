Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1386
ALTIN
470.197
DOLAR
8.2160
STERLİN
11.4465
EURO
9.9345

YARI FİNALE ÇIKTILAR

YOZGAT’tan üç öğrenci, Türkiye Oyuncu Beyinler Turnuvasında yarı finale çıktı.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:32
YARI FİNALE ÇIKTILAR

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Oyuncu Beyinler Turnuvasında yarı finale çıkmaya hak kazanan Öğrenciler ile Danışman Öğretmeni tebrik edip, başarı diledi. Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Orta okulundan M. Furkan Coşkun, M. Ali Başer, M. Burak Göçmen, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunun yapmış olduğu Türkiye Oyuncu Beyinler Turnuvasının 1. Elemesinde bütün soruları doğru yaparak 500 tam puan alıp, bölge finaline kaldı. Danışman öğretmeni Ahmet Köser, ile birlikte yarışmaya katılan öğrencilerin yarı finalde de başarılı olmaları bekleniyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hediyesini aldı
Hediyesini aldı
Sınava hazırlık semineri devam ediyor
Sınava hazırlık semineri devam ediyor
AFAD Eğitimi
AFAD Eğitimi
Öğrenciler, iklim değişikliğini öğreniyor
Öğrenciler, iklim değişikliğini öğreniyor
Resim Yarışması
Resim Yarışması
BURUK KUTLAMA
BURUK KUTLAMA
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim