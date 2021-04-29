YARI FİNALE ÇIKTILAR

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Oyuncu Beyinler Turnuvasında yarı finale çıkmaya hak kazanan Öğrenciler ile Danışman Öğretmeni tebrik edip, başarı diledi. Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Orta okulundan M. Furkan Coşkun, M. Ali Başer, M. Burak Göçmen, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunun yapmış olduğu Türkiye Oyuncu Beyinler Turnuvasının 1. Elemesinde bütün soruları doğru yaparak 500 tam puan alıp, bölge finaline kaldı. Danışman öğretmeni Ahmet Köser, ile birlikte yarışmaya katılan öğrencilerin yarı finalde de başarılı olmaları bekleniyor.