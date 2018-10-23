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Yargı kararının uygulanması istendi

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun, ‘’Türk Milleti’nin doğru, çalışkan ve Atatürk’ün izinde olduğunu yarının geleceği olan çocuklarımızın zihnine yazan ‘Öğrenci Andı’, 5 yıldır sürdürdüğümüz hukuk mücadelesinin ardından okullara geri dönmüştür’’ diyerek, yargı karanın derhal uygulamaya konulması gerektiğini söyledi.

Yargı kararının uygulanması istendi

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun, ‘’Türk Milleti’nin doğru, çalışkan ve Atatürk’ün izinde olduğunu yarının geleceği olan çocuklarımızın zihnine yazan ‘Öğrenci Andı’, 5 yıldır sürdürdüğümüz hukuk mücadelesinin ardından okullara geri dönmüştür’’ diyerek, yargı karanın derhal uygulamaya konulması gerektiğini söyledi.

23 Ekim 2018 Salı 07:00
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Yargı kararının uygulanması istendi

Tuygun, Danıştay’ın söz konusu kararının ardından hükümetten yükselen homurtuları da ibretle izlediklerine vurgu yaparak, iktidarın eski ve yeni adalet bakanlarından gelen kınama açıklamalarının, düne kadar Rahip Brunson davasında ‘Yargımız bağımsızdır’ demeçleriyle çeliştiğini ileri sürdü. Tuygun, ‘’Andımızın okul bahçelerini şenlendirmesinden rahatsız olanlara bir kara haber daha vermeyi borç biliyoruz. Eğitim-İş olarak,  MEB’in Danıştay’ın ilgili kararının gereğini yerine getirmemesi halinde her türlü hukuki ve örgütlü mücadelemizi sürdüreceğimizi duyuruyoruz. Tüm gerici uygulamalara karşı her türlü mücadeleyi verip, Cumhuriyet ruhunun çocuklarımıza aşılanmasına engel olmak isteyen her güce karşı dimdik duracağımızı ilan ediyoruz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim neferleri olarak, Açtığı yolda, gösterdiği hedefe, hiç durmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz!” diye konuştu.

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