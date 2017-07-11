Yanlış tercih yapmayın!

Yozgatlı Tercih-Kariyer Danışmanı Mustafa Yılmaz, lise, üniversite tercihinde bulunacak olan öğrencilerin geleceklerini belirleyecekleri bu önemli süreçle ilgili açıklamada bulundu.

ÖYLE HATALAR YAPILIYOR Kİ

Açıklamasına; ‘Gelecek o kadar önemli bir unsur ki… Ama geleceği beklerken biz ne kadar hazırız bizim üzerinde titrediğimiz çocuklarımızın hayatlarının kırılma anlarında biz onları ne kadar iyi yönlendirebiliyor ve tanıyoruz’ ifadeleri ile başlayan Yılmaz, bu süreçte yapılan hataların telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebep olduğuna dikkat çekti.

LİSE İÇİN EN

ÖNEMLİ BASAMAK

Yaz dönemi ile birlikte TEOG ve Üniversite tercih zamanının geldiğini belirten Yılmaz; “TEOG öğrencinin ısınma turlarından sonra sahaya çıkacağı lise dönemini oluşturan en önemli basamak. Seçilecek okul türleri çocuklarınızın geleceğine yön veren yada pişman olunan anların başlaması demek …Bu yüzden karar alırken çok dikkat etmeliyiz” DEDİ.

TERCİH BİLGİLERİ

Yılmaz, açıklamasında tercihlerle ilgili önemli bilgiler aktardı.

Bir öğrencinin en fazla 25 okul tercih edebileceğini kaydeden Tercih-Kariyer Uzmanı Mustafa Yılmaz, şöyle devam etti:

“İlk başta Türkiye Geneli Yüzdelik Diliminiz ve Yerleştirmeye Esas Puanınıza göre mümkün olabilecek kurum türlerini belirlemeliyiz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta örnek veriyorum; A öğrencisinin yüzdelik dilimi 10.00 ise okul tercih aralığı 5.00-20.00 arasında olmalıdır. Ben genellikle öğrencilerime sürpriz dediğim önlerden kesinlikle bir yada iki tane okul yazarım. Bu aralıkta yazılabilecek okullar belirlenip en sonda eleme yapılmalı ve 25 okul kalmalıdır isteyen daha az okulda yazabilir. “

HANGİ KRİTERE

GÖRE OKUL?

Tercih yapacak öğrencilerin okul belirleme kriterlerine de değinen Yılmaz; burada en önemli noktanın mezun olan öğrencilerinin durumları, yani üniversite kazandırma oranları olduğuna işaret etti.

Farklı ilçe yada il yazılacağı takdirde barınma koşullarının iyi araştırılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz; “Yazılacak liselerde 2016 yıl kontenjanı ile 2017 yılı kontenjanlarda karşılaştırılmalı azalan-artan durumlar analiz edilmeli ki yüzdelik dilimlerde oluşabilecek azalma ve artma hesaplanabilmeli. Bazı tercih danışmanı yada öğretmen arkadaşların takıldığı “Ölü Tercih” denilen durumlar buna kesinlikle velilerin takılmaması gerekiyor. Sizin puanınız sırf yüksek diye hiç istemediğiniz lise türlerini yazmayın hedeflediğiniz okul geliyor ise kararlı olup o okulu tercih etmelisiniz. Ve son olarak tercih yapılır iken ‘Türkiye geneli yüzdelik diliminiz’ en önemli belirleyici nokta olduğunu unutmadan sıralama yapmanız yoksa puanlara bakarak yapılır ise tercihler yanıltıcı olabilmektedir” diye konuştu.

Yılmaz, açıklamasının sonunda tercih zaman aralığı hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

“Başvurular 14-24 Temmuz 2017 (en geç saat 17:00'ye kadar) tarihinde https://eokul.meb.gov.tr üzerinden yapılacak, sonuçlar ise 11 Ağustos 2017 tarihinde https://eokul.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak, yatılılık başvuruları 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu yerleştirmelerden sonra 3 defa nakil hakkı verilecek velilerin bu nakil işlemlerini sürekli takip etmesi yararlarına olacak sebebi ise genellikle puanlar bu nakil işlemlerinde düşüş göstermektedir. Nakil tarihleri; 1.Nakil 14-18 Ağustos, 2. Nakil 21-25 Ağustos ve 3. Nakil 28-6 Eylül tarihleri arasında olacaktır.

Tercihlerinizi kesinlikle yalnız yapmamalısınız. Her il ve ilçelerde tercih komisyonları oluşturuldu ve bu dönemde bütün okullarımız açık olacak. Okul rehberlik servisi çalışanlarından gerekli bilgilendirmeler alınabilir. Yada bu alanda uzmanlaşmış kişilerden destek alabilirsiniz.Gelecek bize ne ile gelecek ? Sorusunu her zaman sormanız ümidi ile…”

