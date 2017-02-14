Yalnız değilsiniz

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, üniversitede eğitimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerle sohbet ederek eğitimleri, Yozgat’taki yaşantıları, karşılaştıkları sorunlar ve talepleri ile ilgili bilgiler aldı.

Konukevi ve Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen görüşmede, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Elvan Temoçin, Öğrenci İşleri Daire Başkan Vekili Akın Yonkuç, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yetkilileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Karacabey, Bozok Üniversitesi’nin eğitim-öğretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde değil, uluslararası arenada da ele alınmasının gerekliliğine inandığını ve bu yolda somut gelişmeleri görmenin gurur verici olduğunu söyledi. Öğrencilerin imkanlar dahilinde tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Karacabey; “Üniversitemizde 20 farklı ülkeden gelen 83 öğrencimiz eğitim görüyor. Üniversitemize gelerek eğitim ve öğretimlerini sürdüren siz değerli öğrencilerimizi yabancı olarak değil evlatlarımız olarak görüyoruz. Burada eğitim gören öğrencilerimiz ile aynı konumdasınız. Bugün de sizlerin gurbette yalnız olmadıklarınızı hissettirmek varsa talep ve beklentilerinizi dinlemek için bir araya geldik” dedi.

Yabancı uyruklu öğrencilerimizin kendilerini gurbette değil kendi ülkelerinde kendi yakınları ile birlikte hissetmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Karacabey, “ Bozok Üniversitesi olarak bizim düşünce ve hedefimiz daha çok misafir öğrencinin burada eğitim görmelerini temin etmek ve üniversitemize özellikle yurt dışından Türk Cumhuriyetleri’nden çok daha fazla öğrenci kazandırmaktır. Bu noktada dünyanın her tarafına eğitim hizmeti götürmekte ve dünyanın her ülkesinden öğrenci getirmek suretiyle kültür elçiliği yapacak insanların sayısını artıma düşüncemiz var. Bu onların adımlarından birisidir” diye konuştu.