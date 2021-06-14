Yabancı öğrencilere yönelik sınav

Üniversitelerdeki Uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yapıldı.

Uluslararası öğrenciler için Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça olmak üzere 4 farklı dilde hazırlanan kitapçıkla yapılan sınav, Yozgat ile birlikte, Ankara, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sınav öncesi adaylar, korona virüs tedbirleri kapsamında sınav salonlarına alındı. Yaklaşık bin 100 adayın başarılı olabilmek için ter döktüğü sınavda başarılı olan öğrenciler, aldığı puanla üniversitelerde yükseköğrenim görebilecek. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, sınav koordinatörü Rektör Yardımcı Prof. Dr. Şenol Akın, Yozgat’ta ilk kez yapılan sınavda öğrencilere başarı diledi. Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi tarihinde ilk kez Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı sınavının yapıldığına dikkat çekti. Karadağ, üniversitede 500'e yakın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, hedeflerinin bu yılsonunda bin, 2022 yılında ise bu sayıyı 2 bin 500’e çıkartmak olduğunu kaydetti. Karadağ, ‘’Yaptığımız sınav, ulusal boyutta kabulü olan bir sınav ve 8 ilimizde eş zamanlı olarak yapılıyor. Üniversite olarak bundan sonraki süreçte Afrika, Asya ve Balkanlar’da kurum ve kuruluşların işbirliği ile görevlendireceğimiz arkadaşlarımızla Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını çok geniş bir yelpazede uluslararası boyuta taşıyarak gerçekleştireceğiz. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin modern şartlarda eğitimlerini sürdürmeleri için fiziki alt yapı olarak da yatırımlarımız devam ediyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde hayırsever iş insanı Bilal Şahin Bey tarafından temeli atılan yeni TÖMER binamızın tamamlanarak hizmete açılması ile öğrencilerimiz yeni binalarında eğitim hayatlarına devam edecek” dedi.