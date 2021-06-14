Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1461
ALTIN
506.251
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8243
EURO
10.1213

Yabancı öğrencilere yönelik sınav

Yozgat, Ankara, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Mersin’de uluslararası öğrencilere yönelik yapılan sınavda yaklaşık bin 100 aday başarılı olabilmek için ter döktü.

14 Haziran 2021 Pazartesi 00:22
Yabancı öğrencilere yönelik sınav

Üniversitelerdeki Uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yapıldı.
Uluslararası öğrenciler için Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça olmak üzere 4 farklı dilde hazırlanan kitapçıkla yapılan sınav, Yozgat ile birlikte, Ankara, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sınav öncesi adaylar, korona virüs tedbirleri kapsamında sınav salonlarına alındı. Yaklaşık bin 100 adayın başarılı olabilmek için ter döktüğü sınavda başarılı olan öğrenciler, aldığı puanla üniversitelerde yükseköğrenim görebilecek. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, sınav koordinatörü Rektör Yardımcı Prof. Dr. Şenol Akın, Yozgat’ta ilk kez yapılan sınavda öğrencilere başarı diledi. Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi tarihinde ilk kez Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı sınavının yapıldığına dikkat çekti. Karadağ, üniversitede 500'e yakın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, hedeflerinin bu yılsonunda bin, 2022 yılında ise bu sayıyı 2 bin 500’e çıkartmak olduğunu kaydetti. Karadağ, ‘’Yaptığımız sınav, ulusal boyutta kabulü olan bir sınav ve 8 ilimizde eş zamanlı olarak yapılıyor. Üniversite olarak bundan sonraki süreçte Afrika, Asya ve Balkanlar’da kurum ve kuruluşların işbirliği ile görevlendireceğimiz arkadaşlarımızla Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını çok geniş bir yelpazede uluslararası boyuta taşıyarak gerçekleştireceğiz. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin modern şartlarda eğitimlerini sürdürmeleri için fiziki alt yapı olarak da yatırımlarımız devam ediyor.  Bu anlamda geçtiğimiz günlerde hayırsever iş insanı Bilal Şahin Bey tarafından temeli atılan yeni TÖMER binamızın tamamlanarak hizmete açılması ile öğrencilerimiz yeni binalarında eğitim hayatlarına devam edecek” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yabancı öğrencilere Yönelik Sınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OKUDULAR KAZANDILAR
OKUDULAR KAZANDILAR
Sorgun'da Bilim Fuarı açıldı
Sorgun'da Bilim Fuarı açıldı
OkuYOZ projesi tamamlanıyor
OkuYOZ projesi tamamlanıyor
Müzik Sınıfı açıldı
Müzik Sınıfı açıldı
OKULLAR ŞENLENDi
OKULLAR ŞENLENDi
Yozgat'tan içerik desteği
Yozgat'tan içerik desteği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim