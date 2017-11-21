Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105268
ALTIN
163.252
DOLAR
3.9604
STERLİN
5.2472
EURO
4.6498

Yabancı öğrenciler buluştu

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, fakülte ve yüksekokullarda eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Kahvaltı programında bir araya gelen öğrenciler, birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.

Yabancı öğrenciler buluştu

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, fakülte ve yüksekokullarda eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Kahvaltı programında bir araya gelen öğrenciler, birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.

21 Kasım 2017 Salı 07:00
59 Okunma
Yabancı öğrenciler buluştu

Sohbet havasında gerçekleşen kahvaltı programında öğrenciler, eğitimleri, Yozgat’taki yaşantıları, karşılaştıkları sorun ve taleplerini Rektör Karacabey’e iletme fırsatı buldu. Prof. Dr. Salih Karacabey, Bozok Üniversitesi’nin eğitim-öğretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde değil, uluslararası arenada da ele alınmasının gerekliliğine inandığını, bu yolda somut gelişmeleri görmenin gurur verici olduğunu söyledi. Öğrencilerin imkanlar dahilinde tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Karacabey, eğitim ve öğretimlerini sürdüren öğrencileri evlatları gibi gördüklerinin altını çizdi. Karacabey, ‘’Burada eğitim gören öğrencilerimiz ile aynı konumdasınız. Bugün de sizlerin gurbette yalnız olmadığınızı hissettirmek, talep ve beklentilerinizi dinlemek için bir araya geldik” dedi.
Uluslararası öğrencilerin yabancı uyruklu öğrenci olarak nitelendirilmesini yanlış bulduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, ‘’Siz bize yabancı değilsiniz. Türkçede yabancı kelimesinin anlamı biraz daha farklıdır. Ama sizler, bizim kardeşlerimizsiniz. Biz, sizi yabancı olarak değil, misafir olarak görüyoruz. Sizleri kendi evinizde hissettirmek için elimizden geleni yapacağız. Yapılabilecekler dâhilinde ihtiyacınız olan her konuda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerinin kültürlerini tanıtma talebine cevaben Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, “Bozok Üniversitesi’nde Türkiye’nin 81ilinden öğrencilerimiz var. Onların da kültürü aynı çatı altında olmakla beraber bazı farklılıkları da var. Hem Türkiye’nin değişik bölgelerinin kültürünü öğreneceksiniz hem de siz kendi kültürünüzü buradaki arkadaşlarınıza öğreteceksiniz. Kendi kültürünüzü burada anlatabilmeniz için de size bazı imkânları sunacağız” diye konuştu. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Zihin Haritasının kullanımı
-Zihin Haritasının kullanımı
Pansiyonlar denetlendi
Pansiyonlar denetlendi
Servis Araçlarına Denetim
Servis Araçlarına Denetim
Eğitim için Fransa'dan geldi
Eğitim için Fransa'dan geldi
-Okul ziyaretlerine devam
-Okul ziyaretlerine devam
-Eğitime Böyükata katkısı
-Eğitime Böyükata katkısı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim