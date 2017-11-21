Yabancı öğrenciler buluştu

Sohbet havasında gerçekleşen kahvaltı programında öğrenciler, eğitimleri, Yozgat’taki yaşantıları, karşılaştıkları sorun ve taleplerini Rektör Karacabey’e iletme fırsatı buldu. Prof. Dr. Salih Karacabey, Bozok Üniversitesi’nin eğitim-öğretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde değil, uluslararası arenada da ele alınmasının gerekliliğine inandığını, bu yolda somut gelişmeleri görmenin gurur verici olduğunu söyledi. Öğrencilerin imkanlar dahilinde tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Karacabey, eğitim ve öğretimlerini sürdüren öğrencileri evlatları gibi gördüklerinin altını çizdi. Karacabey, ‘’Burada eğitim gören öğrencilerimiz ile aynı konumdasınız. Bugün de sizlerin gurbette yalnız olmadığınızı hissettirmek, talep ve beklentilerinizi dinlemek için bir araya geldik” dedi.

Uluslararası öğrencilerin yabancı uyruklu öğrenci olarak nitelendirilmesini yanlış bulduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, ‘’Siz bize yabancı değilsiniz. Türkçede yabancı kelimesinin anlamı biraz daha farklıdır. Ama sizler, bizim kardeşlerimizsiniz. Biz, sizi yabancı olarak değil, misafir olarak görüyoruz. Sizleri kendi evinizde hissettirmek için elimizden geleni yapacağız. Yapılabilecekler dâhilinde ihtiyacınız olan her konuda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerinin kültürlerini tanıtma talebine cevaben Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, “Bozok Üniversitesi’nde Türkiye’nin 81ilinden öğrencilerimiz var. Onların da kültürü aynı çatı altında olmakla beraber bazı farklılıkları da var. Hem Türkiye’nin değişik bölgelerinin kültürünü öğreneceksiniz hem de siz kendi kültürünüzü buradaki arkadaşlarınıza öğreteceksiniz. Kendi kültürünüzü burada anlatabilmeniz için de size bazı imkânları sunacağız” diye konuştu.

