Yabancı dil eğitiminde standart

Yozgat Bozok Üniversitesi, Yabancı Dil Eğitiminde Uluslararası Kalite Standartları hedefine yönelik attığı adımlara bir yenisini ekledi.

Gazi Üniversitesi yürütücülüğünde, ABD Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği Desteğiyle ‘Türkiye'de Yükseköğretimde İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programlarının Çevrim içi Sınav Kapasitesini Artırma’ projesi için seçilen beş üniversiteden biri oldu. Projenin açılış toplantısına Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın katıldı. Online olarak gerçekleştirilen programda katılımcı Üniversite Rektörlerinin ve ABD Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Roger Cohen’in açılış konuşmalarının ardından, San Francisco Santa Rose Üniversitesinden Uzman Dr. Bita Bookman tarafından katılımcı öğretim elemanlarına verilen ilk dersle birlikte proje açılış toplantısı sona erdi. Proje çalışmaları boyunca eğitim ve toplantılara katılım sağlayacak olan Yabancı Diller Yüksekokulumuz, uluslararası yüz yüze eğitim standartlarından sapmadan çevrim içi yabancı dil sınavlarında çeşitliliğini, güvenirliğini ve etkinliğini artırmayı ve katılımcı diğer üniversitelerle fikir alış verişinde bulunmayı amaçladığı kaydedildi.