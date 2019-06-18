Vizyon Belgesi yayınlandı

Yazıcı, ‘Bu amaçla ilimizin eğitimdeki mevcut durumu hedefleriyle yerel düzeydeki yapılacak çalışmaların yer aldığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu ilimiz eğitimcilerinin katılım ve destekleriyle yapılan çalıştayda belirlenmiştir’’ dedi. Yazıcı, çalıştayda belirlenen hedefler ile Yozgat il dahilinde 2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamında yapılacak çalışmaları içeren 'Yozgat 2023 Eğitim Vizyon Belgesi' kitap haline getirilerek, tüm eğitim kurumlarına gönderildiğini bildirdi. Yazıcı, ‘Vizyon Belgesinde yer alan hedeflerin gerçekleşmesi için tüm eğitim camiası olarak gerekli her türlü çalışma yapılmakta olup, artan bir ivmeyle devam edecektir’ diye konuştu.

