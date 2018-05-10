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Verimli seminer

YOZGAT’ta Kişisel Gelişim Uzmanı Sezgi Erdem, öğrencilere verimli ders çalışma teknikleri konulu seminer verdi.

Verimli seminer

YOZGAT’ta Kişisel Gelişim Uzmanı Sezgi Erdem, öğrencilere verimli ders çalışma teknikleri konulu seminer verdi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Verimli seminer

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimin kalitesini artırmak, eğitim öğretim standartlarını geliştirmek, akademik başarı düzeyini yükseltmek amacına yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Öğrenci, öğretmen, veli, fiziki ortam gibi konular bakımından mevcut olan potansiyelin harekete geçirilmesi, bu potansiyelin daha etkin kullanılması yönünde hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere yönelik somut faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esasına dayalı çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Bu çerçevede, periyodik zamanlarda öğrencilere yönelik, sınav kaygısı, sağlıklı beslenme, ders çalışma teknikleri, sınav teknikleri, hızlı okuma teknikleri gibi konularda seminerlerin düzenlendiği hatırlatıldı.
Yozgat merkezi, Yerköy ve Sorgun ilçelerinde 5 gün süre ile 10 farklı oturumda toplam 2 bin 500 öğrenci ile buluşturulan Kişisel Gelişim Uzmanı Sezgi Erdem, bu öğrencilere ders çalışma teknikleri, hızlı okuma teknikleri ve hafıza teknikleri konularında bilgi verdi. Seminer çalışmalarında uygulamalı etkinlikler düzenlenerek, öğrencilerin aktif katılımıyla üst düzey memnuniyet sağlandı. Program sonunda Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, günün anısına, Sezgi Erdem’e hediye takdim ederek, teşriflerinden dolayı eğitim camiası adına teşekkür etti.

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