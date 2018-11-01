Verimli eğitim için toplandılar

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, İngilizce dersi hakkında öğrencilerin bakış açısını, hangi seviyede oldukları ve okullarda nasıl bir eğitim izlendiği hakkında, öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrencilerin ilgisini çekebilmek için oyunlar düzenlediği, eğitimin görsel içeriklerle desteklendiği, EBA’dan yararlanıldığında dersin daha verimli hale gelebildiğinin altı çizildi. Toplantı sonunda okullarda yapılan İngilizce eğitimi etkinliklerinin yılsonunda sergi şeklinde sunulması, öğrencilerin hazırlayacağı İngilizce skeçlerden bir tiyatro gösterisi oluşturulması kararı alındı.