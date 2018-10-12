Verimli Ders çalışma anlatıldı

AYDINCIK ilçesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, 12 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Verimli ders çalışma yöntemleri’ konusunda eğitim çalışması yaptı.