Verimli Ders çalışma anlatıldı

Şehit Zemci Doğan Ortaokulu, Şehit Zafer Kurt İHOO, Kazankaya Şehit Dursun Erdoğan Ortaokulu, Kazankaya MAL öğrencilerine, ‘Verimli ders çalışma yöntemleri, Etkili iletişim, Motivasyon, Hedef belirleme, Sınav kaygısı ve stres, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sistemi’ konularında bilgi aktarıldı. Okullarda özel eğitim uygulamaları konusunda da farkındalığı artırmak, bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla Rehber öğretmenlere de seminer verildi.
12 Ekim 2018 Cuma 07:02
24 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol