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Verimli Ders çalışma anlatıldı

AYDINCIK ilçesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, 12 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Verimli ders çalışma yöntemleri’ konusunda eğitim çalışması yaptı.

Verimli Ders çalışma anlatıldı

AYDINCIK ilçesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, 12 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Verimli ders çalışma yöntemleri’ konusunda eğitim çalışması yaptı.

12 Ekim 2018 Cuma 07:02
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Verimli Ders çalışma anlatıldı

 Şehit Zemci Doğan Ortaokulu, Şehit Zafer Kurt İHOO, Kazankaya Şehit Dursun Erdoğan Ortaokulu, Kazankaya MAL öğrencilerine, ‘Verimli ders çalışma yöntemleri, Etkili iletişim, Motivasyon, Hedef belirleme, Sınav kaygısı ve stres, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sistemi’ konularında bilgi aktarıldı. Okullarda özel eğitim uygulamaları konusunda da farkındalığı artırmak, bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla Rehber öğretmenlere de seminer verildi. 

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Verimli Ders çalışma Anlatıldı
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