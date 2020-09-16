Velilerle buluştular

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, 21 Eylül Pazartesi günü eğitime başlayacak olan Anasınıfı ve birinci sınıf öğretmenleri ile öğrencilerin verileriyle okullarında bir araya geldi. Yoldaş, okulların devletin imkanlarıyla her yönden eğitime hazır olduğunu söyledi. Yoldaş, ‘’Okullarımızda alınan tedbirleri, uygulamaları yerinde gezdirerek velilerimizin endişelerini gidererek, çocuklarını gönül rahatlığı ile okullara gönderebileceklerini kendilerine ilettik’’ dedi. Yoldaş, eğitim kadrosu, süreçle ilgili velilere düşen görev, sorumluluklar hakkında da bilgi verdi, hep birlikte sürecin üstesinden gelinebileceğini dile getirdi. Yoldaş, ilçeye bağlı Erbek, Kadıgüllü, Azapbaşlı, Hisarbey, Kadılı, Yukarısarıkaya, Tepedoğan İlkokullarında velilerle bir araya geldi.