Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1111
ALTIN
471.661
DOLAR
7.4733
STERLİN
9.6550
EURO
8.8517

Velilerle buluştular

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, köy ziyaretlerinde bulunarak, öğrencilerin velileriyle birebir görüşmeler yaptı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:16
Velilerle buluştular

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, 21 Eylül Pazartesi günü eğitime başlayacak olan Anasınıfı ve birinci sınıf öğretmenleri ile öğrencilerin verileriyle okullarında bir araya geldi. Yoldaş, okulların devletin imkanlarıyla her yönden eğitime hazır olduğunu söyledi. Yoldaş, ‘’Okullarımızda alınan tedbirleri, uygulamaları yerinde gezdirerek velilerimizin endişelerini gidererek, çocuklarını gönül rahatlığı ile okullara gönderebileceklerini kendilerine ilettik’’ dedi. Yoldaş, eğitim kadrosu, süreçle ilgili velilere düşen görev, sorumluluklar hakkında da bilgi verdi, hep birlikte sürecin üstesinden gelinebileceğini dile getirdi. Yoldaş, ilçeye bağlı Erbek, Kadıgüllü, Azapbaşlı, Hisarbey, Kadılı, Yukarısarıkaya, Tepedoğan İlkokullarında velilerle bir araya geldi.

Anahtar Kelimeler:
Velilerle Buluştular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EBA Destek noktası
EBA Destek noktası
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Çelenk sunuldu
Çelenk sunuldu
Eğitim öncesinde kurs
Eğitim öncesinde kurs
Teknolojiler yeniliyor
Teknolojiler yeniliyor
Robotik eğitimi
Robotik eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim