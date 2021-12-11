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Velilerin yükü artıyor

Devletin eğitim harcamaları azalırken velilerin eğitim harcamalarının arttığına dikkat çeken Eğitim Sen, ''Türkiye’de eğitimin özelleştirilmesi yolunda büyük yol alınmış, bu nedenle öğrenci velileri çocuklarını okutmak için giderek artan oranda cepten ödeme yapmak zorunda bırakılmıştır'' görüşünü ortaya attı.

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:15
Velilerin yükü artıyor

Eğitim Sen, TÜİK’in Eğitim Harcamaları 2020 araştırmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Eğitim harcamaları içinde hane halkının yaptığı harcamaların payının yüzde 20,2 olduğu ve bu oranın OECD ortalamasının iki katından fazla olduğu belirtilen açıklamada, “Eğitim-öğretimin hukuken parasız olduğu temel eğitimde velilerin ceplerinden yapmak zorunda kaldığı eğitim harcamaları her geçen yıl artmaktadır. Bu durumun sorumlusu, halkın ödediği vergileri, halkın ihtiyaçları için harcamaktan kaçınanlar, herkesin eşit ve parasız olarak yararlanması gereken eğitim hakkını para ile satmaya çalışanlardır” denildi.

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