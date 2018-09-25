Velilerin cebi yandı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla, Yozgatlı vatandaşlar eğitim harcamalarını artırmak zorunda kaldı. Türkiye’nin en fazla göç veren illerinden olan, sınırlı istihdam alanları bulunan Yozgat’ta, veliler bu ay ki maaşlarını çocuklarının okul masraflarına ayırdı. Özellikle ana sınıfına başlayan miniklerin velileri, birden fazla kalemden oluşan istek ve malzeme listesiyle karşılaştı. Özel kolej ve okul öncesi kreşleri aratmayan devlet okullarının sunduğu listeler, bazı veliler tarafından büyük güçlükle temin edildi. Yozgatlı vatandaşlar eğitim harcamalarının yükünü atlattıktan sonra, kışlık ihtiyaçlara yöneleceklerini belirterek, doğalgaz, odun kömür ve kışlık gıda temini yapacaklarını hatırlatarak, bazı firmaların ekonomik buhranı fırsata çevirerek fiyatları zirveye taşıdığını ifade ettiler.