Velilere ve öğrencilere seminer

Sarıkaya Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından rehber öğretmeni olmayan ortaokul öğrencileriyle birlikte öğrenci velilerine yönelik, 2.dönem rehberlik faaliyetleri kapsamında çeşitli konularda seminerler verildi. Seminerlerde yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve sınav kaygısı, çatışma çözme, akran zorbalığı, çocuklarda öz disiplin geliştirme konularında bilgilendirilmeler yapıldı. Okul idareleriyle de okullarda yürütülen rehberlik faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.