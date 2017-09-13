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Velilere okul çantası uyarısı

Yozgat'ta kırtasiyeciler yeni eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte okul çantası satışlarının da başladığını belirterek velileri lisanslı çanta almaları konusunda uyardı. 

Velilere okul çantası uyarısı

Yozgat'ta kırtasiyeciler yeni eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte okul çantası satışlarının da başladığını belirterek velileri lisanslı çanta almaları konusunda uyardı. 

13 Eylül 2017 Çarşamba 07:10
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Velilere okul çantası uyarısı

Yeni eğitim öğretim sezonunun açılmasına sayılı günler kala öğrenciler başta olmak üzere velileri de okul heyecanı sardı. Öğrenci velilerini lisanslı kırtasiye ürünleri almaları konusunda uyaran kırtasiyeciler, lisanslı ürünlerin sağlıklı ve uzun ömürlü olduğunu söyledi. Yozgat'ta uzun yıllar kırtasiye alanında hizmet veren Yusuf Altınbek,"Öğrenci velileri çanta alırken aldıkları çantanın lisanslı ürün olup olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü lisanslı ürünler hem sağlıklı hem de uzun ömürlü oluyor. Velilerin bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle ürünün nerede üretildiğine ve TSE damgasının olup olmadığına iyi baksınlar" dedi.
Kırtasiyeci Mustafa Kocaaslan ise özellikle okul öncesi ve ilkokul öğrenci velilerinin çanta alırken dikkatli olması gerektiğini söyleyerek,"Çantanın sırt kısmının sağlık açısından ortopedik olması gerekiyor. Özellikle Sağlık Bakanlığının çantalarda kanserojen madde içermediği ve sağlıklı olduğu gösteren uyarı etiketleri var. Velilerin daha çok bu ürünlere yönelmeleri ve çocuklarına ucuz çanta alarak sağlıklarını riske atmamaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
Eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte kırtasiyelerde yoğunluk yaşandığını da söyleyen Kocaaslan, lisanslı ürün çantaların 40 liradan başladığını beslenme çantalarının ise 10 ile 50 lira arasında değiştiğini dile getirdi.
 

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