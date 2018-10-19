Veliler bilgilendirildi

Bir ay süreli eğitim çalışması sonucunda, katılımcılara belgeleri düzenlenen törenle İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekenci tarafından verildi. Montessori Eğitmenleri Müzeyyen Selcan Avcı, İrem Savcı, Hilal Mutluson Ökten, Montessori eğitiminden öğretmenlerinde yararlandığını, Proje Kapsamında okulun fiziki alanları, park, bahçe, giriş-çıkışları, trafik alanlarında iyileştirmeler yapıldığını aktardı.

MONTESSORİ EĞİTİMİ: İtalya’nın ilk kadın doktoru, pedagog ve antropoloji profesörü Maria Montessori (1870-1952) yüzyılın başlarında her bir çocuğun bireyselliğine azami ölçüde uyan bir pedagoji geliştirir. Bu, çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir pedagojidir. Bu uygulama yaygınlaştırılarak, okullarda uygulamaya konulmuştur.

