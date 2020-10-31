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Veliler bilgilendirildi

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci velileri ile birlikte vatandaşları da yürüttükleri projeler doğrultusunda bilgilendirmede bulundu.

31 Ekim 2020 Cumartesi 00:20
Veliler bilgilendirildi

Kadışehri Ahmet Yesevi İlkokulu veli toplantısına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrenci velileriyle eğitimle ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Aksoy, ‘’Eğitimin en önemli mihenk taşı olan kıymetli velilerimize yaptığımız ve yapacağımız projelerimiz hakkında bilgi verdik. Pandemi süreci ile ilgili okullarımızda aldığımız tedbirleri velilerimizin yerinde görmesi ve takdir etmesi bizleri mutlu etti. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz içindir’’ dedi. 

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Veliler Bilgilendirildi
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