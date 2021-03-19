Veli toplantısı yapıldı

Kadışehri Şehit Nuri Çelik Ortaokulunda yapılan veli toplantısına öğrenci velilerinin ilgisi yoğun oldu. Covit19 kurallarına uygun olarak yapılan toplantıya katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte yavrularımızın geleceğine yönelik istişarelerde bulunduk. Ayrıca yaklaşan Liselere Geçiş Sınavı ve uzaktan eğitim süreci sonrası öğrencilerimizin genel durumu da değerlendirdik. Desteklerini esirgemeyen kıymetli velilerimize ve değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederim’’ dedi.