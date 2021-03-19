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Veli toplantısı yapıldı

KADIŞEHRİ İlçesinde gerçekleştirilen öğrenci veli toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da katıldı.

19 Mart 2021 Cuma 00:15
Veli toplantısı yapıldı

Kadışehri Şehit Nuri Çelik Ortaokulunda yapılan veli toplantısına öğrenci velilerinin ilgisi yoğun oldu. Covit19 kurallarına uygun olarak yapılan toplantıya katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte yavrularımızın geleceğine yönelik istişarelerde bulunduk. Ayrıca yaklaşan Liselere Geçiş Sınavı ve uzaktan eğitim süreci sonrası öğrencilerimizin genel durumu da değerlendirdik. Desteklerini esirgemeyen kıymetli velilerimize ve değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederim’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Veli Toplantısı Yapıldı
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