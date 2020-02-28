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Veli toplantısı

ÇAYIRALAN Konuklar İlk ve İmam Hatip Ortaokulu ikinci dönem veli toplantısı yapıldı. Veli toplantısına İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Karakaş da katıldı. Karakaş, öğrencilere karşı sorumluluklarımızın olduğunu, bu nedenle onlara gereken ilgiyi, desteği gösterilmesi gerektiğini ifade etti, okul aile birliğinin öneminden bahsetti. Okul Müdürü Salih Bozkurt'un konuşması, okul kuralları ve genel bilgilendirmenin yapılmasından sonra veliler okulu gezdi, öğretmenler ile görüş alışverişinde bulundu.

28 Şubat 2020 Cuma 03:27
Veli toplantısı
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Anahtar Kelimeler:
Veli Toplantısı
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