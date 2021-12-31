Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anne, babanın çocuk ile okulun aile ile arasında yaşanan iletişim ve işbirliğinin, öğrencilerin gelişimi açısından önemli olduğu, okulun öğrencinin sosyal hayatında önemli bir yeri olduğu gerekçesiyle başlatılan Ebeveyn Eğitimleri sürüyor. Bu kapsamda Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapılan taramalar sonucunda okullarda, velilerin çocuk eğitiminde ihtiyaç duydukları konular belirlenerek, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki tüm okullarda, okulların psikolojik danışmanları ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından veli eğitimleri gerçekleştirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, seminerlerin ihtiyaç analizleri sonucunda devam edeceğini belirterek, eğitimlere katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•