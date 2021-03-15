Validen köy ziyareti

Vali Ziya Polat, Merkez Osmanpaşa Köyü’nü ziyaret ederek, İlk/Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet edip, sorular yönelten Vali Polat, ardından da öğretmenlerle toplantı yaptı. Vali Polat, okullarda tam zamanlı eğitime geçebilmek için tedbirlere daha fazla uyulması konusunda hassasiyet istedi. Vali Polat, Emirci Sultan Türbesi’ni ziyaret etti. Daha sonra köy halkı ile bir araya gelen Vali Polat, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini aldı.