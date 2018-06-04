Vali Yurtnaç incelemelerde bulundu

Şefaatli ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımlarından hükümet konağı binasından incelemelerine başlayan Vali Yurtnaç, Yücel Erdem ve yüklenici firma yetkililerinden binanın fiziki durumu hakkında bilgi aldı. İlçede meslek yüksekokulu olarak inşaatına başlanılan fakat tamamlanamayan binayı gezip, incelemede bulunarak okul olarak kullanılması için gerekli yerlere talimat veren Vali Yurtnaç, daha sonra Şehit Osman Belkaya İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Okul müdürü ve öğretmenleri ile toplantı yapan Vali Yurtnaç, öğretmenlerin öğrenciler üzerinde çok büyük emeklerini olduğunu belirtti. Yurtnaç, “Sizler geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiren kişilersiniz. Onlara hem vereceğiniz eğitimle hem de davranışlarınızla örnek olmak zorundasınız. Okulumuz çok güzel. Gerek okul duvarlarına gerekse sınıf kapılarına uygulanan çıkarmalar, şairlerimizin şiirleri, Türk büyüklerinin resimleri çocuklarımızın kafasında güzel bir yer etmesine vesile olacaktır. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı okul yönetimi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Vali Yurtnaç, okul ziyaretinin ardından ilçede yapımı devam eden İmam Hatip Erkek Öğrenci Yurdu inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.