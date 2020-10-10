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VALi POLAT’IN MATEMATiK SORUSU TERLETTi

OKULUM Kütüphanem projesi kapsamında tarihi Yozgat Lisesi’nde bir sınıf kütüphaneye çevrilerek okuldan mezun olan öğrencilere hizmet vermeye başladı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:39
VALi POLAT’IN MATEMATiK SORUSU TERLETTi

Yozgat Valisi Ziya Polat ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın katılımı ile düzenlenen törende Yozgat Lisesi sınıf kütüphanesinin açılışı yapıldı. Okuldan mezun olan öğrencilerin de hazır bulunduğu programda Yozgat Valisi Ziya Polat, öğrencilere önce üniversitede hangi bölümü istediklerini sordu, daha sonra tahtaya yazdığı problemi çözmelerini istedi. Problemi çözmekte zorlanan öğrencilere Vali Polat bazı ipuçları verdikten sonra problemi çözen öğrencileri tebrik etti. Vali Polat’ın matematik sorusu karşısında terleyen öğrencilere Vali Polat, bol bol ders çalışın nasihati verdi. Öğrencilerden sosyal medyada takılmayı, cep telefonu kullanmalarını en aza indirmelerini isteyen Vali Polat, ‘’Çocuklarımız çok çalışmaları gerekiyor. Artık bir soru gördüklerinde bu soru iki sene önceki çıkan soru değil miydi? Cevabı şu çözüm yolu da şu demeniz gerekiyor. Siz benden daha akıllısınız, benden daha iyisiniz, imkanlarınız daha iyi. Sadece ben bu sene üniversiteyi kazanacağım, iyi bir üniversite kazanıp bu memlekete, bu ülkeye hizmet etmek zorundayız, oturduğumuz sıraların hakkını vermek zorundayız. Diyeceksiniz ve çok çalışacaksınız’’ dedi. 
SAYI ARTTI
Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Lisesi’nin Okulum Kütüphanem sınıfının açılışını yaptıktan sonra öğrencilere yaptığı konuşmadı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı kütüphane gezilerinde genç arkadaşlarının kütüphanelerin yetersiz olduğu yönünde şikayetlerde bulundurduklarını söyledi. Kütüphane sayısının arttırılması yönünde kendisinde talepleri olduğunu dile getiren Polat, ‘’Hafta içerisinde İl Kütüphanemizi akşam 10’a kadar açtık. Hafta sonları da Cumartesi günleri faaliyet gösterecek. Fiziki şartların yetersiz olduğu düşüncesiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan liselerimizde okulum kütüphane düşüncesiyle gençlerimiz emrine sunduk. Şuanda ilimiz genelinde bütün liselerimizde gençlerimizin emrine sunduk’’ diye konuştu. 
 

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VALi POLAT’IN MATEMATiK SORUSU TERLETTi
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