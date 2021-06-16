Vali, özel çocukları ağırladı

Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, okulun mobilya, el sanatları, resim atölyesinde yaptıkları çalışmalar ve ortaya çıkarttığı el emeği göz nuru eserlerle dikkat çekiyor. Özel çocuklar, kendi elleri ile yaptıkları su kabağından süs lambası ve Hat Sanatından Ay Yıldızlı tabloyu Vali Ziya Polat'a hediye etti. Vali Polat, okul idarecilerinden okul hakkında bilgi aldı. 98 öğrencinin eğitim gördüğü okulda özel eğitime tabi çocukların mobilya, el sanatları, resim atölyelerinde el becerilerini geliştirerek, meslek sahibi oldukları kaydedildi.