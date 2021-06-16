Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1443
ALTIN
511.814
DOLAR
8.5484
STERLİN
12.0593
EURO
10.3641

Vali, özel çocukları ağırladı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Okulu öğrencilerini makamında misafir etti.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:57
Vali, özel çocukları ağırladı

Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, okulun mobilya, el sanatları, resim atölyesinde yaptıkları çalışmalar ve ortaya çıkarttığı el emeği göz nuru eserlerle dikkat çekiyor. Özel çocuklar, kendi elleri ile yaptıkları su kabağından süs lambası ve Hat Sanatından Ay Yıldızlı tabloyu Vali Ziya Polat'a hediye etti. Vali Polat, okul idarecilerinden okul hakkında bilgi aldı. 98 öğrencinin eğitim gördüğü okulda özel eğitime tabi çocukların mobilya, el sanatları, resim atölyelerinde el becerilerini geliştirerek, meslek sahibi oldukları kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Valiözel çocukları Ağırladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul bahçesinde Civciv üretimi
Okul bahçesinde Civciv üretimi
UMUTLAR YEŞERDi
UMUTLAR YEŞERDi
Adaylara, sınav öncesi moral
Adaylara, sınav öncesi moral
Kaymakam Okulu gezdi
Kaymakam Okulu gezdi
Hukuk öğrencisini bekliyor
Hukuk öğrencisini bekliyor
Telafide Ben de Varım
Telafide Ben de Varım
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim