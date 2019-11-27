Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105983
ALTIN
270.588
DOLAR
5.7464
STERLİN
7.4080
EURO
6.3288

VALi OKULLARI GEZDi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, okul ziyaretleri kapsamında tarihi Yozgat Lisesi ve Merkez Ortaokulunu ziyaret etti. İlk olarak tarihi Yozgat Lisesini ziyaret eden Vali Kadir Çakır, derslere katılarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.

VALi OKULLARI GEZDi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, okul ziyaretleri kapsamında tarihi Yozgat Lisesi ve Merkez Ortaokulunu ziyaret etti. İlk olarak tarihi Yozgat Lisesini ziyaret eden Vali Kadir Çakır, derslere katılarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
VALi OKULLARI GEZDi

Öğrencilere hitaben, okulun ve öğrencilik yıllarının kıymetini bilmelerini vurgu yaparak, derslerinde, tahsil hayatlarında ve iş hayatlarında başarılı olmaları temennisinde bulundu. Daha sonra öğretmenler ile kısa süre toplantı yapan Vali Çakır, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmelerimizin çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştirmelerini istedi. Daha sonra Merkez Ortaokuluna geçen Vali Kadir Çakır, öğrencilerin derslerine katılarak sohbet etti. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Çakır, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
VALi OKULLARI GEZDi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bil Koleji’nden kutlama
Bil Koleji’nden kutlama
Zeka oyunları kursu
Zeka oyunları kursu
Anlamlı sergi
Anlamlı sergi
Okulları ziyaret ettiler
Okulları ziyaret ettiler
Eğitim’de Bir’iz projesi
Eğitim’de Bir’iz projesi
İRAM'da proje eğitimi
İRAM'da proje eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim