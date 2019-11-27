VALi OKULLARI GEZDi

Öğrencilere hitaben, okulun ve öğrencilik yıllarının kıymetini bilmelerini vurgu yaparak, derslerinde, tahsil hayatlarında ve iş hayatlarında başarılı olmaları temennisinde bulundu. Daha sonra öğretmenler ile kısa süre toplantı yapan Vali Çakır, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmelerimizin çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştirmelerini istedi. Daha sonra Merkez Ortaokuluna geçen Vali Kadir Çakır, öğrencilerin derslerine katılarak sohbet etti. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Çakır, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.