Vali ders verdi!

YOZGAT Valisi Ziya Polat, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk gününde Yozgat Lisesi ve Merkez Ortaokulu’nda ders verdi. Yozgat Lisesi’nde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursu’na katılan Vali Polat, burada öğrencilere ‘ilk derslerini’ verdi, bilgisayar aracılığı ile uzaktan eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Yeni Eğitim Öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Polat, “Okullarımız siz değerli öğretmenlerimiz ve mekânın asıl sahibi olan öğrencilerimizle güzel. İnşallah öğrencilerimizi de en yakın zamanda okullarımızda görürüz. Umarım 21 Eylül’de virüs ile mücadelemizde başarı sağlayıp çocuklarımızı okullarımıza alırız. Öğretmenler odasında da hep beraber ‘eğitim konusunda daha başarılı nasıl oluruz, Eğitimin kalitesinin artırılması yönünde ne yapabiliriz’ birlikte bu konulara kafa yorarız. Güzel programlarda, güzel projelerde karşılaşırız” dedi.