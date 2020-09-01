Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1079
ALTIN
464.959
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8251
EURO
8.7847

Vali ders verdi!

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Lisesi'nde eline kalemi aldı, yazı tahtasının başına geçip, destekleme ve yetiştirme kursuna katılanlara ders verdi.

01 Eylül 2020 Salı 00:35
Vali ders verdi!

YOZGAT Valisi Ziya Polat, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk gününde Yozgat Lisesi ve Merkez Ortaokulu’nda ders verdi. Yozgat Lisesi’nde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursu’na katılan Vali Polat, burada öğrencilere ‘ilk derslerini’ verdi, bilgisayar aracılığı ile uzaktan eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Yeni Eğitim Öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Polat, “Okullarımız siz değerli öğretmenlerimiz ve mekânın asıl sahibi olan öğrencilerimizle güzel. İnşallah öğrencilerimizi de en yakın zamanda okullarımızda görürüz. Umarım 21 Eylül’de virüs ile mücadelemizde başarı sağlayıp çocuklarımızı okullarımıza alırız. Öğretmenler odasında da hep beraber ‘eğitim konusunda daha başarılı nasıl oluruz, Eğitimin kalitesinin artırılması yönünde ne yapabiliriz’ birlikte bu konulara kafa yorarız. Güzel programlarda, güzel projelerde karşılaşırız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Vali Ders Verdi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DERS ZiLi ÇALDI
DERS ZiLi ÇALDI
Eğitim toplantısı
Eğitim toplantısı
Okulların bakımı yapıldı
Okulların bakımı yapıldı
Temiz okul projesi
Temiz okul projesi
BOZOK’U TERCiH ETTiLER
BOZOK’U TERCiH ETTiLER
Kayıt tarihleri uzatıldı
Kayıt tarihleri uzatıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim