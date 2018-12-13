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Vali Çakır, öğretmenlerle buluştu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde, merkezde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi, ilçelerde görev yapan öğretmenlerle de telekonferans yöntemiyle görüştü.

Vali Çakır, öğretmenlerle buluştu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde, merkezde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi, ilçelerde görev yapan öğretmenlerle de telekonferans yöntemiyle görüştü.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Vali Çakır, öğretmenlerle buluştu

Eğitim ve öğretimin önemine dikkat çeken Vali Çakır, kaymakamlardan, okul müdürleri ve öğretmenlerden konuya oldukça hassasiyet göstermelerini istedi, eğitim ve öğretimin istenilen seviyeye getirilmesi için herkesin çok çalışması gerektiğinin altını çizdi. Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, toplantı sonunda Öğretmenlere hitaben bir konuşma yaptı. Özcan, ‘’Vali Beyimizin böyle bir uygulama yapması ve video konferansı ile hitap etmesi bizde bir farkındalık oluşturması lazım. Bu bir parafigma değişimi, bundan sonra beklememiz gerekir ki Milli Eğitim camiamız Vali beyin değişik projelerine ve değişik uygulamalarına hazır olunmalı. İlçemizde okullarımızda özelikle okul müdürlerimiz ve idarecilerimizin okul servislerinin geliş-gidiş ve denetimlerini titizlikle takip etmeleri gerekiyor. Yine okul çevre güvenliği ve kameralar ilçemiz Yozgat il milli eğitim müdürlüğünün toplantısında verilen istatistiklere göre okullarımızın tamamında güvenlik kamerası olan ilçe bir tek Sarıkaya il merkezi olarak konuşuyorum. Köylerimizde yavaş-yavaş bitirmek üzeredir. Bundan dolayı da idarecilerimize teşekkür ediyorum. Vali beyimizin dediği gibi okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz gönül rahatlığı ile bizim makamımıza direk gelebilirler varsa sorunları her zaman paylaşmaktan kıvanç duyarız. Milli Eğitim için ülke için ilçe için yapılan her türlü faaliyette öğretmenlerimizin yanındayız” diye konuştu.

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