Vali Bey'in imza günü

Yozgat Valisi Çakır, 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçiysiyiz' adlı kampanya kapsamında Fatma Temel Turhan Ortaokulu'na gitti. Burada öğrenciler tarafından karşılanan Vali Çakır'a yoğun ilgi gösterildi. Vali Çakır, çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, çocukların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Çocuklar birbiri ardına fotoğraf çektirmek isteyince kısa süreli kargaşa yaşandı. Daha sonra etkinliğe geçildi. Çocuklardan birisi Vali Çakır'dan imzasını istedi. Ardından çocukların imza talebi artınca, Vali Çakır, çocuklarını talebini yerine getirmekte zaman zaman zorlandı ama isteklerini de yerine getirdi.