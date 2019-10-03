Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103509
ALTIN
275.023
DOLAR
5.6953
STERLİN
7.0131
EURO
6.2373

Vali Bey'in imza günü

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Fatma Temel Turhan Ortaokulu'nda katıldığı törende çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vali Bey'in imza günü

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Fatma Temel Turhan Ortaokulu'nda katıldığı törende çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Vali Bey'in imza günü

Yozgat Valisi Çakır, 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçiysiyiz' adlı kampanya kapsamında Fatma Temel Turhan Ortaokulu'na gitti. Burada öğrenciler tarafından karşılanan Vali Çakır'a yoğun ilgi gösterildi. Vali Çakır, çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Yozgat Valisi Kadir Çakır, çocukların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Çocuklar birbiri ardına fotoğraf çektirmek isteyince kısa süreli kargaşa yaşandı. Daha sonra etkinliğe geçildi. Çocuklardan birisi Vali Çakır'dan imzasını istedi. Ardından çocukların imza talebi artınca, Vali Çakır, çocuklarını talebini yerine getirmekte zaman zaman zorlandı ama isteklerini de yerine getirdi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozok’ta Oryantasyon Programı
Bozok’ta Oryantasyon Programı
Başkandan Alperenlere Tavsiye
Başkandan Alperenlere Tavsiye
Müdürler eğitimi konuştu
Müdürler eğitimi konuştu
Yozgat’ta buluştular
Yozgat’ta buluştular
Duvarlar renklendi
Duvarlar renklendi
Rehberlik Komisyonu toplandı
Rehberlik Komisyonu toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim