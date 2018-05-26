Vakıf yönetimini belirledi

Olağan Genel Kurula Bozok Üniversitesi Vakfı eski Başkanı Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Rektör Karacabey, “Bizim kültürümüzde eğitim başta olmak üzere bir çok huşu vakıflar aracılığı ile yürütülmüştür. Selçuklu ve Osmanlı dedelerimizde de vakıf kültürü medeniyetimizin bir parçası olmuştur. Bilhassa eğitim konularında vakfın ağırlığı diğerlerine göre çok daha fazladır. Eğitim öğretimin yürütülmesi açısından vakıflar aracılığı ile sağlanan bu destek bizi bir noktaya getirmiştir’’ dedi.

Karacabey, üniversitelerin tamamına yakınında vakıflar aracılığı bazen üniversitelerin değil fakültelerin vakıfları aracılığı ile öğrencilerine, öğretim üyelerine gerekse çalışanlarına destek sağlanmakta olduğunu hatırlattı. Karacabey, ‘’Bizim bu noktada varlığımız ve çalışmalarımız arzu ettiğimiz statüye ulaşabilmiş değildir. Hedefimiz Bozok Üniversitesi vakfının öğrencilerinin büyük çoğunluğuna hem başarılı öğrencilerine başarı bursu verecek hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerine burs verebilecek seviyeye ulaşması, öğretim üyelerine özellikle bilimsel çalışmalarına destek olabilecek seviyeye ve bir varlığa kavuşmasıdır. Şu ana kadar gösterdiğimiz çaba bu seviyeye ulaşmamıza imkan vermemiştir. Temenni ederiz ki bundan sonraki çalışmalarımız bu noktada meyvesini verir ve Bozok Üniversitesi Vakfı hem öğrencilerine hem öğretim üyelerine arzu edilen hizmeti sunabilecek noktaya gelir” diye konuştu.

Olağan Genel Kurulda Bozok Üniversitesi Vakfının yeni yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. Vakfın yeni yönetim kurulu üyeleri, ‘Prof. Dr. Tayyip Duman, Prof. Dr. Fuat Köksal, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demir, Dr. Öğr. Üyesi Nihal İnandıklıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Esra Ünal Çakır, Recep Şakı ve Sinan Çelik’ten oluştu. Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantı sonrası Bozok Üniversitesi Vakfının yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri görev dağılımı yapılacak.