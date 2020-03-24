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Uzaktan eğitimle ders başı

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca, yeni tip korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen bir haftalık aranın sona ermesinin ardından uzaktan eğitim süreci başladı.

24 Mart 2020 Salı 03:14
Uzaktan eğitimle ders başı

Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da çok sayıda öğrenci sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve ‘eba.gov.tr’ üzerinden ilk derse katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasının ardından başlayan uzaktan eğitimde, öğretmenlerin ekrandan anlattıklarını dinleyen öğrenciler not aldı. Önlem olarak okullar tatil edilmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığının kısa sürede yaptığı hazırlıkla eğitimlerine ara vermeden devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, korona virüs nedeniyle eğitimden sağlığa kadar kapsamlı tedbirler alan Türk devletinin vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdiler. Bir haftalık tatilin ardından uzaktan eğitime başladıklarını kaydeden öğrenciler, korona virüsün tüm dünyada bir pandemi haline geldiğini, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda kapsamlı tedbirler alınarak, eğitime de devam ettiklerini kaydettiler. 

Anahtar Kelimeler:
Uzaktan Eğitimle Ders Başı
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