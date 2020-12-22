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Uzaktan eğitime destek

ÇEKEREK ilçesinde uzaktan eğitim gören öğrencilere kaynak desteğinde bulunuldu. Uzaktan eğitimde öğrencilerin takibi ve kaynak kitaplara ulaşmalarına yönelik ilçedeki tüm okullarda yapılan faaliyetler devam ediyor.

22 Aralık 2020 Salı 00:00
Uzaktan eğitime destek

Öğrencilerin kaynak kitaplara ulaşmalarındaki eksiklik bizzat okul müdürleri ve sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde titizlikle yürütüldüğü kaydedildi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, ‘’Gerek Bakanlığımızın Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü sayfasında yayınlanan içerikler gerekse okulların tedarik ettiği kaynaklar öğrencilere ulaştırılmıştır. Yapılan çalışmaların yararlarını ilerleyen yıllarda görmek umuduyla emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz’’ dedi. 

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Uzaktan Eğitime Destek
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