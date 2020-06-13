Uzaktan eğitimde başarı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘Üniversitelerde Pandemi Süreci’ konulu söyleşide, uzaktan eğitim çalışmalarını süreç içerisinde başarıyla yürüttüklerini söyledi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak pandemi sürecini eğitim-öğretim ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi merkezi ekseninde yürüttüklerini bildirdi. Karadağ, “Sağlık Bakanlığı Pandemi Kurulu kararına göre Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanemiz non-Covid hastane olarak belirlendi. Yine Covid sürecinde hastanemiz test merkezi olarak kullanıldı. Bu anlamda Yozgat’ta önemli bir görev ifa ettiğimizi düşünüyorum. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimi başarılı şekilde yürüttük ve yürütmekteyiz. 23 Mart tarihi öncesinde ‘başlamak bitirmenin yarısıdır’ ilkesiyle online eğitim-öğretim sürecine gerekli altyapı çalışmalarıyla başladık. Bu tarihten sonra ivedilikle gerek alt yapımızı, gerekse öğrenci ve akademik kadromuzdan gelen geri bildirimlerle sistemimizi hızla revize ederek önemli bir mesafe kat ettik” dedi.