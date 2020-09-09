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Uzaktan eğitim kararı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörlüğünce, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:11
Uzaktan eğitim kararı

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinin Türkiye'de de artarak devam ettiğini, bu manada gelecek günlerin neler getireceği konusunda belirsizliklerin olduğunu belirtti. Karadağ, açıklamasında üniversite olarak her zaman öğrencinin sağlığını öncelediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Virüsün yayılma seyri ve vaka sayısının yoğunluğu gerekli şartlar sağlansa bile sağlığın önümüzdeki dönemde de hayatımızı belirleyecek önemli bir faktör olacağını gözler önüne sermektedir. Öngörülemeyen ve belirsizliklerin sürece yön verdiği Kovid -19 tehlikesi karşısında bizler de ötelenmiş karma eğitim esasına dayalı olarak, yüz yüze yapılacak derslerin de şu aşamada online olarak planlanması temelinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı almış bulunmaktayız." Karadağ, 5 Ekim 2020 Pazartesi günü uzaktan eğitim ile başlayacak güz dönemi dersleri ile ilgili 2020-2021 akademik takviminin resmi web sayfasından ilan edileceğini aktardı. 

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Uzaktan Eğitim Kararı
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