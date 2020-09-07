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Uzaktan eğitim hazırlığı

Yozgat Bozok Üniversitesi, 2020-2021 eğitim öğretim güz dönemi için uzaktan eğitim derslerine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:21
Uzaktan eğitim hazırlığı

YOZGAT Bozok Üniversitesi UZEM birimi tarafından oluşturulan Öğretim Tasarımı ve Teknolojileri Çalışma Grubu tarafından uzaktan eğitim kapsamında belirlenen derslerin video çekimlerine başladı. Video çekimleri için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Radyo Televizyon Programcılığı Programı stüdyolarını kullanıldı. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1, Türk Dili 1 ve Yabancı Dil 1(İngilizce) derslerinin videolarının çekimleri tamamlandı. 2020-2021 Eğitim öğretim yılında bu derslerin uzaktan eğitimle işlenebilmesi için gerekli alt yapı ve sistemsel hazırlıklarını tamamlandı. Bu dönemde öğrencilere sorunsuz bir yapının hazırlanması için çalışmalara devam edileceğini kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
Uzaktan Eğitim Hazırlığı
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