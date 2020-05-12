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Uzaktan eğitim çalışması

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Tekirdağ’a, uzaktan eğitim yoluyla öğretmenlere yönelik seminer desteği verildi.

12 Mayıs 2020 Salı 00:50
Uzaktan eğitim çalışması

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademisi tarafından düzenlenen Çevrim İçi Etkinlikler programı kapsamında uzaktan eğitim yolu ile öğretmenlere eğitim semineri verdi. YouTube üzerinden canlı yayınlanan ve Zoom üzerinden yürütülen programdan eş zamanlı olarak 200 civarında öğretmen yararlandı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın verdiği ‘Öğrenci Projelerinde Öğretmenin Danışmanlık Rolü’ konulu seminerde, projelerin hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçleri ele alındı. Verilen teknik bilgilerin yanı sıra, öğrenci projelerinde tasarım ve ürün odaklı yaklaşımların, öğrencilerin gelecekte nerede olmak isteyecekleri konusunda düşünmelerine zemin sunmanın ve farklı disiplinleri birleştirmenin önemi konularında bilgiler aktarıldı. Öğrenci mizacına uygun etkinlikler geliştirmenin, öğrenci projelerinde öğrenci karakterini ve becerilerini güçlendirecek yaklaşım içerisinde olmanın ve öğrencinin kazandığı olumlu tutum ve kişilik özelliklerini proje faaliyetlerinde yansıtmalarına fırsat vermenin faydaları kritik edildi. Öğrenci projelerinde öğretmenin en önemli rollerinin yönlendirme, rehberlik etme ve süreç yönetimi olduğu belirtildi. Öğrenci projelerinin öğrencileri düşünmeye sevk etmesi gerektiği ve öğrencileri projeleri üzerinde aktif tutarak disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak gerektiği hatırlatıldı. Projelerde farklılaştırma ve bilimsel okuryazarlık konuları da ele alındı. Katılımcıların faydalı bulduğu toplantı sebebiyle Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Öz, davetlerini kırmayarak verdiği bilgiler sebebiyle Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

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Uzaktan Eğitim çalışması
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